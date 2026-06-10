Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung, Beleidigung und räuberischer Erpressung

Erfurt (ots)

Dienstagabend (09.06.2026) wurden zwei Jugendliche in Erfurt Opfer einer räuberischen Erpressung. Kurz nach 19:00 Uhr hatten vier unbekannte Jugendliche den 15-Jährigen und 16-Jährigen unter einem Vorwand in den Bereich Hirschlachufer/Lachsgasse nahe des Einkaufszentrums "F1" gelockt. Dort schlug einer der Täter dem 16-Jährigen ins Gesicht und beleidigte ihn. Anschließend forderten die Täter den 15-Jährigen auf, seine Geldbörse vorzuzeigen. Einer der Unbekannten nahm diese an sich, entnahm daraus 120 Euro Bargeld und warf sie anschließend weg. Danach flüchteten die Täter unerkannt.

Die Täter wurden durch die Geschädigten wie folgt beschrieben: Alle vier sollen männlich, etwa 16 bis 19 Jahre alt gewesen sein und ein slawisches Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der Täter hatte schwarze Haare, trug einen "Nike"-Sportanzug mit einer grauen Jogginghose. Ein weiterer trug eine Jeans und eine Umhängetasche. Ein dritter Täter hatte kurze blonde Haare, trug eine Jeans und schwarze Schuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Tätern geben können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0143329 entgegen. (DS)

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