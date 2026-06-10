Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungssanitäter angegriffen

Erfurt (ots)

Dienstagabend (09.06.2026) wurde ein Rettungssanitäter in der Erfurter Bahnhofstraße angegriffen. Kurz nach 18:00 Uhr befand sich dort eine 38-jährige Frau offenbar stark alkoholisiert und schläfrig im öffentlichen Raum. Passanten informierten daraufhin den Rettungsdienst. Als ein Rettungssanitäter der Frau helfen wollte, schlug sie ihm ins Gesicht und beleidigte ihn. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bis zum Eintreffen der Landespolizei unterstützten Beamte der Bundespolizei die Maßnahmen vor Ort. Ein Atemalkoholtest bei der polizeibekannten 38-Jährigen ergab wenig später über zwei Promille. Sie wurde unter polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Frau wurden Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung erstattet. (DS)

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