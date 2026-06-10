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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtet mit 80 km/h vor Polizei

Erfurt (ots)

Ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer lieferte sich in der Nacht zu Mittwoch (10.06.2026) in Erfurt eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der Mann war gegen 00:45 Uhr in der Straße An der Lache mit einem E-Scooter unterwegs gewesen, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Statt anzuhalten, flüchtete er vor den Polizisten. Dabei versuchte er, mit dem E-Scooter die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Während der Flucht über mehrere Straßen im Erfurter Norden erreichte der 28-Jährige eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Zudem fuhr er wiederholt in den Gegenverkehr und missachtete mehrere rote Ampeln. In der Vilniuser Straße stürzte der Mann schließlich und verletzte sich dabei leicht. Ein Atemalkoholtest ergab knapp ein Promille. Zudem war der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Für ihn war die Fahrt damit beendet und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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