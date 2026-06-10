Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Motorradhelm aus Garage gestohlen
Erfurt (ots)
Montagnacht (08.06.2026) hatten es Einbrecher auf einen Garagenkomplex in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einer der Garagen in der Straße Grenzweg. Sie stahlen einen Motorradhelm und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell