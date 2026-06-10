Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Unbekannte zerkratzen Toyota
Erfurt (ots)
In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte ein Auto in Erfurt. Im Tatzeitraum von Donnerstag (04.06.2026) bis gestern (09.06.2026) zerkratzten die Täter die Beifahrerseite eines Toyotas. Das Auto war in der Wilhelm-Busch-Straße abgestellt gewesen. Die Beschädigungen am Lack wurden auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen. (SO)
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