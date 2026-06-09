PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Greifvogel verursacht Wildunfall

Erfurt (ots)

Heute Morgen (09.06.2026) verursachte ein Greifvogel einen Verkehrsunfall in Erfurt. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin war gegen 07:15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs gewesen, als der Vogel ihren Weg kreuzte. Die 32-jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und das Tier verendete an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht geschätzt werden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 09:16

    LPI-EF: Einbruch auf Baustelle

    Erfurt (ots) - Auf eine Baustelle hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende im Erfurter Stadtteil Andreasvorstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag (05.06.2026) bis gestern (08.06.2026) brachen Unbekannte in den Rohbau ein. Die Täter stahlen über 100 m bereits verlegter Stromkabel. Der Wert der Beute sowie des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:16

    LPI-EF: Autodiebstahl in Erfurt

    Erfurt (ots) - Vergangene Woche wurde ein Auto in Erfurt gestohlen. Der BMW war auf einem Parkplatz in der Györer Straße abgestellt gewesen, als sich die Diebe im Tatzeitraum von Donnerstag (28.05.2026) bis Samstag (30.05.2026) an ihm zu schaffen machten. Von dem BMW fehlt bislang jede Spur. Das Auto hatte einen Wert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 09:16

    LPI-EF: Bestohlener stellt Tatverdächtigen nach kurzer Flucht

    Erfurt (ots) - Montagabend (08.06.2026) kam es in Erfurt zu einem Diebstahl. Gegen 23:15 Uhr verließ ein 46-jähriger Mann ein Wohnhaus in der Löbervorstadt. Diesen Moment nutzte ein 40-jähriger Dieb, griff die Tasche des arglosen Mannes und flüchtete damit. In der Ledertasche befanden sich ein Laptop und ein Sakko im Wert von etwa 4.000 Euro. Der Geschädigte nahm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren