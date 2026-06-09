Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Greifvogel verursacht Wildunfall
Erfurt (ots)
Heute Morgen (09.06.2026) verursachte ein Greifvogel einen Verkehrsunfall in Erfurt. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin war gegen 07:15 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs gewesen, als der Vogel ihren Weg kreuzte. Die 32-jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und das Tier verendete an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht geschätzt werden. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell