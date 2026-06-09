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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bestohlener stellt Tatverdächtigen nach kurzer Flucht

Erfurt (ots)

Montagabend (08.06.2026) kam es in Erfurt zu einem Diebstahl. Gegen 23:15 Uhr verließ ein 46-jähriger Mann ein Wohnhaus in der Löbervorstadt. Diesen Moment nutzte ein 40-jähriger Dieb, griff die Tasche des arglosen Mannes und flüchtete damit. In der Ledertasche befanden sich ein Laptop und ein Sakko im Wert von etwa 4.000 Euro. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und konnte den polizeibekannten Tatverdächtigen nach kurzer Flucht stellen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Alarmierte Polizisten trennten die beiden und leiteten mehrere Verfahren, u. a. wegen Diebstahls und Körperverletzung gegen sie ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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