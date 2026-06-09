Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Arbeitssuche im gestohlenen Transporter

Erfurt (ots)

Ein 31-Jähriger sorgte gestern Abend (08.06.2026) in Erfurt für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Gegen 17:50 Uhr lieferte der Fahrer eines Zustellfahrzeugs in der Thälmannstraße Pakete aus. Dabei ließ er den Autoschlüssel in seinem unverschlossenen Transporter zurück. Dies nutzte der Tatverdächtige, setzte sich in den Citroen und fuhr davon. Wenig später wurde der Transporter auf dem Parkplatz eines Erfurter Krankenhauses geortet. Darin befanden sich, neben persönlichen Gegenständen des Fahrers, auch über 80 Pakete. Aufgrund von Zeugenhinweisen stellten Polizisten den 31-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Den Fahrzeugschlüssel hatte er noch bei sich.

Eine Erklärung für seine spontane Fahrt hatte der Dieb ebenfalls parat: Er gab an, auf Arbeitssuche zu sein. Beim Auffinden des Fahrzeugs habe er sich daher offenbar kurzerhand in der Zustellungspflicht gesehen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (DS)

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