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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei stellt zahlreiche Temposünder in Erfurt fest

Erfurt (ots)

Gestern (08.06.2026) führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt durch. In knapp sechs Stunden passierten etwa 900 Fahrzeuge die Messstelle in der Straße Am Tannenwäldchen in beide Richtungen. Dabei überschritten über 100 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Erfurt. Der Autofahrer wurde mit 115 km/h gemessen. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in mindestens dreistelliger Höhe, Punkte in Flensburg sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Überhöhte Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Wer zu schnell fährt, verlängert seinen Bremsweg, verringert die eigenen Reaktionsmöglichkeiten und erhöht die Schwere möglicher Unfallfolgen deutlich. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht als Empfehlung, sondern als verbindliche Vorgabe für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu verstehen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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