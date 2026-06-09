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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheunenbrand in Schwerstedt verursacht hohen Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Abend (08.06.2026) wurden Polizei und Feuerwehr nach Schwerstedt im Landkreis Sömmerda gerufen. Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Brandausbruch in der Pappelgasse. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Die entstandenen Beschädigungen an der Scheune wurden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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