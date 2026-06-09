Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angetrunkener Autofahrer fährt in den Straßengraben

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen (09.06.2026) verursachte ein angetrunkener Autofahrer im Landkreis Sömmerda einen Verkehrsunfall. Der 44-Jährige war gegen 03:30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hauenthal und Großbrembach unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen kam er mit seinem Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Sein Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Der 44-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 0,5 Promille. Deswegen musste er eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Darüber hinaus stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein. (SO)

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