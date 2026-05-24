Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigem Fynn Mey

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Erfurt (ots)

Seit Samstagabend (23.05.2026) wird der 14-jährige Fynn Mey aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Erfurt vermisst. Fynn kehrte nach seiner Jugendweihe nicht um 22:00 Uhr zurück in die Einrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Fynn kann als etwa 1,63m groß und von schlanker Statur beschrieben werden. Weiterhin hat er kurze, dunkelblonde Haare und war mit einem weiß-karierten Hemd, einer dunklen Jeans und weißen Schuhen bekleidet. Wer hat Fynn gesehen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0127505 entgegen. (SK)

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