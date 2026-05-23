Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfall
Sömmerda (ots)
Gestern Abend kam es in Buttstädt zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer übersah aus Unaufmerksamkeit einen 45-jährigen Renaultfahrer und missachte dessen Vorfahrt. Es kam zur Kollision, wobei sich der junge Radfahrer zum Glück nur leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 EU.(TG)
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