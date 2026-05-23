LPI-EF: Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Gestern (21.05.2026) kam es in Erfurt zu einem Diebstahl aus einem Auto. Der VW war in der Thomasstraße abgestellt gewesen, als sich Diebe im Tatzeitraum von 08:30 Uhr bis 16:40 Uhr an ihm zu schaffen machten. Die Unbekannten schlugen die Beifahrerscheibe des Autos ein und stahlen eine Ledermappe mit über 200 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren am Fahrzeug und hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. (SO) Rückfragen ...

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