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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
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Erfurt (ots)

Seit dem 20.05.2026, gegen 11:00 Uhr, wird der 84-jährige Volker V. aus Erfurt vermisst. Zuletzt wurde er in einer Gartenanlage im Bereich der Brühlervorstadt gesehen.

Der Vermisste ist vermutlich mit einem grün-goldenen Pkw Toyota Avensis älteren Baujahrs mit Erfurter Kennzeichen unterwegs. Zum Vermisstenzeitpunkt war er vermutlich mit einer dunkelblauen Jogginghose, einem langärmeligen schwarzen Pullover, schwarzer Weste und schwarzen Schuhen bekleidet. Der Vermisste hat kurze graue Haare und ist ca. 180cm bis 185cm groß.

Hinweise zum aktuellen Aufenthalt oder zum Verbleib nimmt der Inspektionsdienst Nord oder jede andere Polizeidienststelle unter Vorgangsnummer 0124727/2026 entgegen. Das Einverständnis zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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