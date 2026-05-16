Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drehspießstreit

Erfurt (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es im Bereich Melchendorf zu einer Streitigkeit in einem kurdischen Fastfood-Restauraunt.

Ein 36jähriger Gast wollte speisen. Aufgrund seines geschäftsschädigenden Auftretens und seiner starken Alkoholisierung wurde dies jedoch durch den 49jährigen Geschäftsinhaber verwehrt und die Person des Hauses verwiesen. Es entbrannte eine Streitigkeit in deren Folge der Inhaber, mit späterer Unterstützung zweier unbekannter Gäste, sein Hausrecht durchsetzte und den uneinsichtigen und wehrhaften Gast aus seinem Lokal entfernte. Sowohl der hungrige Gast, als auch der Geschäftsinhaber, wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, so dass durch die eingesetzten Beamten zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurden. (MF)

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