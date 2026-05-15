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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paketbote bei Lieferung beraubt

Erfurt (ots)

Während einer Paketzustellung wurde Mittwochvormittag (13.05.2026) ein 27-jähriger Paketbote in Erfurt beraubt. Eine Zeugin hatte gegen 11:30 Uhr zunächst drei junge Männer im Bereich der Adalbertstraße beobachtet. Als diese den heranfahrenden Boten bemerkten, vermummten sich zwei von ihnen und näherten sich dem Mann, der gerade mit sechs Paketen auf dem Weg zu einer Lieferanschrift gewesen war. Dort gingen die beiden Unbekannten auf ihn zu und durchsuchten die Pakete gezielt nach mehreren Paar Schuhen. Anschließend nahmen sie ein Paket mit drei Paar Schuhen im Gesamtwert von etwa 550 Euro an sich und flüchteten gemeinsam mit einem dritten Tatverdächtigen in Richtung Talstraße. Der Paketbote blieb zum Glück unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Bei dem dritten Tatverdächtigen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen 17-jährigen polizeibekannten Jugendlichen, der während der Tat im Nahbereich stand und offenbar die Umgebung beobachtete. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein. Trotz der sofortigen Suche konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen schweren Raubes auf. Die Ermittlungen zu den beiden bislang unbekannten Tätern dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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