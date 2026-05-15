Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht Verkehrsunfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (14.05.2026) verursachte ein Autofahrer im Landkreis Sömmerda einen Verkehrsunfall und versuchte anschließend zu flüchten. Der 25-jährige VW-Fahrer war gegen 16:45 Uhr von Gebesee in Richtung Straußfurt unterwegs gewesen. Während eines Überholvorgangs geriet sein Auto ins Schlingern und kollidierte mit dem VW Tiguan einer 44-jährigen Frau. Anstatt anzuhalten, setzte der 25-Jährige seine Fahrt zunächst fort. Kurz darauf kam er von der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 100 Meter über ein Feld und blieb dort stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Verursacherfahrzeug entstand mit etwa 17.000 Euro Totalschaden. Der Schaden an dem VW Tiguan wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der 25-Jährige musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell