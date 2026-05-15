PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht Verkehrsunfall verursacht

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (14.05.2026) verursachte ein Autofahrer im Landkreis Sömmerda einen Verkehrsunfall und versuchte anschließend zu flüchten. Der 25-jährige VW-Fahrer war gegen 16:45 Uhr von Gebesee in Richtung Straußfurt unterwegs gewesen. Während eines Überholvorgangs geriet sein Auto ins Schlingern und kollidierte mit dem VW Tiguan einer 44-jährigen Frau. Anstatt anzuhalten, setzte der 25-Jährige seine Fahrt zunächst fort. Kurz darauf kam er von der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 100 Meter über ein Feld und blieb dort stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Verursacherfahrzeug entstand mit etwa 17.000 Euro Totalschaden. Der Schaden an dem VW Tiguan wurde auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Der 25-Jährige musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 07:30

    LPI-EF: Mülltonne angezündet und Gebäudefassade beschädigt

    Erfurt (ots) - Ein Feuer auf einer Gewerbefläche hinter dem Finanzamt beschäftigte Donnerstagnachmittag (14.05.2026) Feuerwehr und Polizei in Erfurt. Kurz nach 16:00 Uhr hatten Unbekannte in der Straße An der Schmalen Gera eine Mülltonne angezündet. Die Flammen griffen in der Folge auf die Fassade sowie Teile des Dachs einer Garage über. Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen beschädigt. Zudem wurde eine ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:30

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Baumarkt

    Sömmerda (ots) - Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen Unbekannte in einen Baumarkt in der Mainzer Straße in Sömmerda ein. Die Täter durchtrennten mit einem unbekannten Schneidewerkzeug ein Kettenschloss und konnten so einen Bauzaun öffnen. Anschließend betraten sie das Gelände und entwendeten dort einen abgestellten Pkw-Anhänger im Wert von etwa 1.000 Euro. Dieser war zusätzlich mit einem ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 07:30

    LPI-EF: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Buttstädt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Buttstädt wurden Donnerstagabend (14.05.2026) zwei Personen schwer verletzt. Kurz nach 19:00 Uhr war eine 82-jährige Opel-Fahrerin von Buttstädt in Richtung Bundesstraße 85 unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie außerorts auf der Fahrbahn wenden. Zur gleichen Zeit befuhr ein 30-jähriger Seat-Fahrer die Gegenrichtung. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren