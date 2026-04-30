Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche mit hohem Sachschaden im Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochmorgen (29.04.2026) versuchten zwei Unbekannte in eine Apotheke in Elxleben einzubrechen. Mit Gewalt probierten die Täter gegen 04:45 Uhr die Eingangstür aufzuhebeln und beschädigten sie dabei. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, stattdessen zerschnitten die Diebe die Kabel des Wärmetauschers und verursachten somit insgesamt einen Sachschaden von über 5.000 Euro. Anschließend flüchteten die beiden mit einem Kraftrad. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und informierte die Polizei. In Andisleben hatten es Diebe gestern Morgen (29.04.2026) auf Automaten abgesehen. Im Tatzeitraum von 05:30 Uhr bis 05:45 Uhr beschädigten zwei Unbekannte mehrere Spiel- und Snackautomaten in der Gebeseer Straße mit einem Schlagstock. Sie stahlen etwa 20 Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden wiegt weitaus höher und beläuft sich auf fast 8.000 Euro. Auch in diesem Fall flüchteten die beiden Täter mit einem Kraftrad vom Tatort. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und leitete Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten vorliegt ist u. a. Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (SO)

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