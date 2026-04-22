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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW verursacht schweren Unfall bei Überholvorgang in Erfurt

LPI-EF: LKW verursacht schweren Unfall bei Überholvorgang in Erfurt
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Erfurt (ots)

Dienstagmittag (21.04.2026) kam es auf der Bundesstraße 7 an der Anschlussstelle Ringelberg in Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 12:50 Uhr war ein 53-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Linderbach unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 53-jähriger Skoda-Fahrer auf derselben Strecke. Als der LKW-Fahrer den Autofahrer auf der linken Fahrspur überholte und anschließend zu früh wieder nach rechts einscherte, übersah er den Skoda und stieß mit ihm zusammen. Daraufhin dreht sich Auto, bis es schließlich zum Stillstand kam. Der 53-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-jährige LKW-Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde die Autobahnpolizei zur Auslesung des Fahrtenschreibers angefordert. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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