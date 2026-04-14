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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Knapp 900 Liter Diesel gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Montag hatten es Unbekannte in Erfurt auf Dieselkraftstoff abgesehen. Zunächst gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise auf das verschlossene Gelände einer Firma in der Krämpfervorstadt. Dort brachen sie mit Gewalt die Tankdeckel von zwei geparkten Lkw auf und entwendeten knapp 300 Liter Diesel im Wert von etwa 700 Euro. Im selben Zeitraum schlugen Diebe auch auf einem angrenzenden Baustellengelände zu. Dort wurden von mehreren Baufahrzeugen etwa 600 Liter Dieselkraftstoff im Wert von über 1.000 Euro gestohlen. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren. Inwiefern die Taten in Zusammenhang stehen könnten, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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