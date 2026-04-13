Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge beobachtet Graffiti-Sprayer

Erfurt (ots)

Heute Nacht (13.04.2026) wurden in Erfurt drei Jugendliche beim Anbringen von Graffiti erwischt. Die Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 16 Jahren machten sich gegen 02:30 Uhr an einer ICE-Schallschutzwand in der Weimarischen Straße zu schaffen. Ein Zeuge beobachtete das Treiben und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Tatverdächtigen nach am Tatort. Bei ihrer Durchsuchung wurden mehrere Spraydosen sowie Lackstifte aufgefunden. Insgesamt wurden an den Schallschutzwänden auf mehreren Quadratmetern sechs Graffiti angebracht. Die Polizei stellte die Spraydosen, Stifte sowie Kameratechnik bei den Jugendlichen sicher. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurden die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. (SO)

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