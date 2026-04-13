Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder aus Kellerräumen gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Wochen wurden in Erfurt hochwertige Fahrräder gestohlen. Im Tatzeitraum von Mitte März bis gestern (12.04.2026) stahlen Unbekannte zwei Fahrräder aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße. Es handelte sich dabei um Räder der Marken Ghost und Cube im Gesamtwert von fast 1.600 Euro. Ein 38-jähriger Erfurter bemerkte am Samstag (11.04.2026) ebenfalls den Diebstahl seines Fahrrades. Er hatte sein Cube E-Bike im Wert von mehr als 4.000 Euro im Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Zeiß-Straße angeschlossen, als Diebe sich an ihm zu schaffen machten. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren am Tatort und fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zum besonders schweren Fall des Diebstahls nach den Fahrrädern. (SO)

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