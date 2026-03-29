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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz anlässlich des Thüringenderbys

Erfurt (ots)

Anlässlich der Thüringen Pokal Halbfinalpartie zwischen dem FC Rot Weiß Erfurt und dem FC Carl Zeiss Jena führte die Landespolizeiinspektion Erfurt einen umfangreichen polizeilichen Einsatz durch.

Insgesamt waren mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Das Spiel im Stadion wurde von über 15.000 Zuschauern verfolgt. Mehr als 1.000 Jenaer Fans reisten mit der Bahn an und wurden im Zuge einer angemeldeten Versammlung mit Aufzug zum Stadion durch die Polizei begleitet. Diese Versammlung verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Ein Aufeinandertreffen gewaltbereiter Fußballfans konnte erfolgreich verhindert werden. Während des Spiels wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Es kam lediglich zu kleineren Zwischenfällen. So wurden vereinzelte Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen, u. a. wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzungen sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und Versammlungsgesetz, aufgenommen.

Das Spiel endete 9:7 nach Elfmeterschießen für den Gastverein. Die Landespolizeiinspektion Erfurt wurde bei der Einsatzbewältigung von Kräften der Thüringer und Bayrischen Bereitschaftspolizei, Kräften aus Sachsen-Anhalt, der Bundespolizei sowie mehreren Landespolizeiinspektionen unterstützt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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