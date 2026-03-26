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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand der Runneburg

Weißensee (ots)

Bei dem Brand der Runneburg Weißensee besteht die Möglichkeit, dass in angrenzenden Straßen, durch den starken Funkenflug, abgeparkte Pkw beschädigt wurden. Fahrzeugbesitzer, die einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen, werden gebeten sich bei der PI Sömmerda zu melden. AD

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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