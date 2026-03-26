Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand der Runneburg
Weißensee (ots)
Bei dem Brand der Runneburg Weißensee besteht die Möglichkeit, dass in angrenzenden Straßen, durch den starken Funkenflug, abgeparkte Pkw beschädigt wurden. Fahrzeugbesitzer, die einen Schaden an ihrem Fahrzeug feststellen, werden gebeten sich bei der PI Sömmerda zu melden. AD
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