LPI-EF: Brand der Runneburg

Erfurt (ots) - Ein 36-Jähriger ist am vergangenen Wochenende in Erfurt Opfer eines mutmaßlichen Computerbetrugs geworden. Der Mann wollte über eine Internetseite ein Spiel herunterladen. Als der Download ungewöhnlich lange dauerte, brach er den Vorgang ab. Bereits etwa eine Stunde später kam es zu ersten ungewollten Abbuchungen und Bestellungen über verschiedene Onlinekonten des Geschädigten. Im weiteren Verlauf ...

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