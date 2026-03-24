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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: LKW-Fahrer verursacht Unfall nach Sekundenschlaf

Erfurt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich Montagmorgen in der Werner-von-Siemens-Straße in Erfurt. Gegen 07:15 Uhr war ein 33-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelauflieger in Richtung Richard-Hegelmann-Straße unterwegs gewesen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Gespann durchbrach ein Zaunfeld und prallte anschließend gegen einen Baum. Dabei entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Fahrer gegenüber Ersthelfern angegeben hatte, am Steuer eingeschlafen zu sein. Der 33-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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