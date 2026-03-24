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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Waschmaschine und Kaffeemaschine aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sulzestraße in Erfurt stahlen Unbekannte eine Waschmaschine und eine Kaffeemaschine im Wert von über 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter vergangenes Wochenende auf bislang unbekannte Weise in den Kellerbereich des Hauses. Dort schraubten sie die Schließvorrichtung eines Kellerabteils ab und verschafften sich so Zugang. Anschließend entwendeten sie die beiden Haushaltsgeräte und flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die im Bereich der Sulzestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese wenden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0072995 an den Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100). (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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