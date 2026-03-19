Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 19-jährige Frau aus Erfurt vermisst

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Erfurt (ots)

Seit gestern Abend (19.08.2025) wird die 19-jährige Marie Lisbeth Benda aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 165 cm groß, schlecht zu Fuß und hat einen dunklen Teint. Sie ist Brillenträgerin und hat hellbraune lockige Haare. Bekleidet ist Marie Lisbeth Benda vermutlich mit einem schwarzen Shirt und einer schwarzen Leggins.

Wer hat Marie Lisbeth Benda seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0069021 entgegen. (SO)

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