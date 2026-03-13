Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eigentümer einer Holztruhe gesucht

Sömmerda (ots)

In den Nachmittagsstunden des 23.02.2026 wurde durch einen polizeibekannten Mann eine Holztruhe in einer Scheune in der Karl-Marx-Straße in Sömmerda abgestellt. Die Truhe verfügt über Metallgriffe, ist circa 70 cm breit, beigefarben und ist innen mit Zeitung ausgelegt. In der Kiste befanden sich zwei Kopfkissen und ein Federkopfschmuck. Die Polizeiinspektion Sömmerda sucht den Eigentümer der Kiste oder Zeugen, die Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0045811 unter der Rufnummer 0361/5743-25100. (SO)

