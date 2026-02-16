Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei bittet um Mithilfe bei einem Vermisstenfall.

Seit dem 16.02.2026 gegen 16:30 Uhr wird der 80jährige Dr. Klaus Puderbach vermisst. Er verließ seine Wohnung in der Erfurter Krämpfervorstadt und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es könnte sein, dass sich der Vermisste in Richtung Mainz begibt. Herr Puderbach ist ca. 175cm groß und von normaler Statur. Er hat eine Glatze mit grauem Haarkranz und einem auffälligen Pigmentfleck auf der Kopfoberseite. Bekleidet ist der Vermisste mit einer braunen Lederjacke, kariertem Hemd und roter Cordhose. Zudem hat er eine blaue Sporttasche bei sich. (Abb. 2.)

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten machen können, werden gebeten sich beim ID Süd unter Angabe der Einsatznummer 26037614 zu melden. (MF)

