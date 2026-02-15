Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit dem 14.02.2026 wird die 16-jährige Lina-Marie Skorupa vermisst. Die Vermisste wohnt in Erfurt und hält sich vermutlich auch derzeit in Erfurt auf. Lina-Marie Skorupa ist etwa 150 cm groß und schlank. Sie hat blonde längere Haare und ein Nasenpiercing auf der rechten Nasenseite. Bekleidet ist Lina-Marie Skorupa vermutlich mit einer schwarze North-Face Winterjacke, einem dunkelblauen Pullover, einer graue Schlaghose und lila/weißen Nike Turnschuhen. Wer hat Lina-Marie Skorupa seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0034559 entgegen. (AA)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell