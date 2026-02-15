Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Erfurt (ots)
Seit dem 14.02.2026 wird die 16-jährige Lina-Marie Skorupa vermisst. Die Vermisste wohnt in Erfurt und hält sich vermutlich auch derzeit in Erfurt auf. Lina-Marie Skorupa ist etwa 150 cm groß und schlank. Sie hat blonde längere Haare und ein Nasenpiercing auf der rechten Nasenseite. Bekleidet ist Lina-Marie Skorupa vermutlich mit einer schwarze North-Face Winterjacke, einem dunkelblauen Pullover, einer graue Schlaghose und lila/weißen Nike Turnschuhen. Wer hat Lina-Marie Skorupa seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0034559 entgegen. (AA)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell