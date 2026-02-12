Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es in einem Geschäftsgebäude in der Erfurter Innenstadt zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Bislang Unbekannte gelangten zunächst in das Haus am Anger und anschließend in die Praxisräume. Dort öffneten sie mit Gewalt einen Büroschrank und entwendeten rund 200 Euro Bargeld. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Bereits am Montag war in demselben Gebäude ein Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei festgestellt und durch die Polizei aufgenommen worden. Die Kripo wurde zur Spurensicherung angefordert und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

