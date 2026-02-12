PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch kam es in einem Geschäftsgebäude in der Erfurter Innenstadt zu einem Einbruch in eine Arztpraxis. Bislang Unbekannte gelangten zunächst in das Haus am Anger und anschließend in die Praxisräume. Dort öffneten sie mit Gewalt einen Büroschrank und entwendeten rund 200 Euro Bargeld. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Bereits am Montag war in demselben Gebäude ein Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei festgestellt und durch die Polizei aufgenommen worden. Die Kripo wurde zur Spurensicherung angefordert und leitete ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 10:05

    LPI-EF: Einbruch in Erfurter Kindertagesstätte

    Erfurt (ots) - Auf eine Kindertagesstätte hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch beschädigten die Täter ein Fenster der Einrichtung in der Brühlervorstadt und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie ein Büro und entwendeten eine Musikbox im Wert von etwa 400 Euro sowie einen Bargeldbetrag im niedrigen ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 01:16

    LPI-EF: Vermisster aufgefunden

    Erfurt (ots) - Der seit dem 09.02.2026 vermisste 20-jährige wurde wieder aufgefunden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für alle Hinweise. (NB) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 5743-23100 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren