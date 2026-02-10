Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Defibrillators in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Unbekannte entwendeten Samstagabend (07.02.2026) gegen 22:05 Uhr einen öffentlich zugänglichen Defibrillator am Nebeneingang der Stadtbibliothek Sömmerda. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter mit Gewalt die Abdeckung des Geräts vom Hersteller "Rotaid" und entwendeten den Defibrillator im Wert von mehreren tausend Euro. Durch das Entfernen des Geräts wurde ein akustischer Alarm ausgelöst, woraufhin Anwohner aufgeschreckt wurden und die Polizei verständigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Dieben blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in Verbindung mit der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und sucht Zeugen, die zur Tatzeit in der Weißenseer Straße in Sömmerda verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0032946 entgegen. (DS)

