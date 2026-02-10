Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte Täter dringen in Turnhalle ein und durchsuchen Taschen

Erfurt (ots)

Bereits Freitagabend, kurz nach 20:30 Uhr, verschafften sich mehrere Unbekannte mit Gewalt Zutritt zu einer Turnhalle in der Halleschen Straße in Erfurt. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte einer der Täter ein Fenster auf, während zwei weitere Täter mutmaßlich zur Tatabsicherung außerhalb des Gebäudes postiert waren. In den Umkleidekabinen wurden anschließend zahlreiche Sporttaschen durchsucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde daraus jedoch nichts entwendet. Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen. (DS)

