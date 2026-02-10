Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 20-jähriger Serkan Drndic vermisst

Bild-Infos

Download

Erfurt/Kahla (ots)

Seit dem 09.02.2026 wird der 20-jährige Serkan Drndic vermisst.

Der Vermisste wohnt in Kahla, hält sich jedoch derzeit vermutlich in Erfurt auf. Serkan Drndic ist etwa 180-185 cm groß und schlank. Er hat dunkelbraune, kurze Haare. Bekleidet ist Serkan Drndic vermutlich mit einer schwarzen Kapuzen-Daunenjacke ohne Aufdruck, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen.

Wer hat Serkan Drndic seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0034559 entgegen. (AA)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell