Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15-jähriger Michael Leon Wedemann aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots)

Seit dem 09.02.2026 wird der 15-jährige Michael Leon Wedemann aus Erfurt vermisst.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß und kräftig. Er hat dunkelbraune, kurze Haare. Bekleidet ist Michael Leon Wedemann vermutlich mit einer schwarzen Daunenjacke mit weißer Schrift auf den Ärmeln, einer weiß- und pinkfarbenen Hose, weißen Turnschuhen und einem Basecap.

Wer hat Michael Leon Wedemann seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0034136 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

