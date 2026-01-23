Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei bittet um Mithilfe. Seit frühem Nachmittag des 23.01.2026 wird der 41-jährige Jens Witzmann aus Erfurt vermisst. Herr Witzmann wurde zuletzt im Stadtteil Drosselberg gesehen. Er ist ca. 170cm groß und mit einer auffällig gelben Daunenjacke sowie einer dunklen Cargohose bekleidet. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Behandlung.

Personen, die Auskünfte zum Verbleib des Herrn Witzmann machen können, werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei unter Angabe der Einsatznummer 26018060 zu melden. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell