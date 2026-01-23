PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung

  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei bittet um Mithilfe. Seit frühem Nachmittag des 23.01.2026 wird der 41-jährige Jens Witzmann aus Erfurt vermisst. Herr Witzmann wurde zuletzt im Stadtteil Drosselberg gesehen. Er ist ca. 170cm groß und mit einer auffällig gelben Daunenjacke sowie einer dunklen Cargohose bekleidet. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Behandlung.

Personen, die Auskünfte zum Verbleib des Herrn Witzmann machen können, werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei unter Angabe der Einsatznummer 26018060 zu melden. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

