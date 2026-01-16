Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 75-Jähriger Klaus Karl Friedrich Schnellert aus Erfurt vermisst

Erfurt (ots)

Seit dem 16.01.2026, 07:30 Uhr, wird der 75-jährige Klaus Karl Friedrich Schnellert aus einem Pflegeheim in der Warschauer Straße in Erfurt vermisst.

Der Vermisste ist 174 cm groß und hat eine normale bis kräftige Statur. Er hat graues schütteres Haar, einen grauen Oberlippenbart und eine Narbe auf der linken Stirnseite. Bekleidet ist Herr Schnellert mit einer dunkelblau-schwarzen Steppjacke, einer dunklen Jogginghose, Turnschuhen und eventuell einer dunklen Mütze.

Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0013618 entgegen.(TS)

