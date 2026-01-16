Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 12-Jährige Leonie Urbanczyk aus Erfurt vermisst

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit dem 15.01.2026 wird die 12-jährige Leonie Urbanczyk aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 155 cm groß und kräftig. Sie hat rotbraune lange, glatte Haare und trägt ein Nasenpiercing. Ihr scheinbares Alter liegt bei etwa 14 Jahren.

Bekleidet ist Leonie Urbanczyk vermutlich mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen.

Wer hat Leonie Urbanczyk seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0012809 entgegen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell