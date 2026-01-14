PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder

Erfurt (ots)

Am Dienstag (13.01.2026) führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich Erfurt-Wandersleben, auf Höhe eines Möbelhauses, durch. Innerhalb von knapp sechseinhalb Stunden passierten über 2100 Fahrzeuge die Messstelle in Fahrtrichtung Erfurt. Dabei überschritten 81 Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h für Autos bzw. 60 km/h für Lastkraftwagen. Trauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer aus dem Zulassungsbereich Erfurt. Der Mann wurde mit 119 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

