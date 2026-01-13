PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Schule

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Erfurter Schule ein. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug zwei Glasscheiben von Zugangstüren. Anschließend verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort begaben sie sich zu einem Kaffeeautomaten, brachen ihn mit Gewalt auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden an den Türen und dem Automaten wurde auf etwa 1.400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:59

    LPI-EF: Polizisten finden Diebesgut bei polizeibekanntem Mann

    Erfurt (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (13.01.2026) stellten Polizeibeamte in Erfurt bei einem polizeibekannten 40-Jährigen Diebesgut sicher. Der Mann war gegen 04:30 Uhr in der Erfurter Altstadt unterwegs gewesen, als ihn eine Streifenbesatzung kontrollierte. Dabei fanden die Beamten einen Schlüsselbund, der nach bisherigen Erkenntnissen aus einem ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:09

    LPI-EF: Wurstglas bei Einbruch in Wohnung gestohlen

    Sömmerda (ots) - Wie der Polizei gestern (12.01.2026) mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte bereits am Donnerstag voriger Woche in eine Wohnung in Sömmerda ein. Die Diebe öffneten zunächst mit Gewalt die Eingangstür zur Wohnung eines 29-jährigen Mieters. Im Anschluss stahlen sie ein Glas Knackwurst im Wert von weniger als drei Euro. Der verursachte Sachschaden an der Wohnungstür konnte zum Zeitpunkt der ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:01

    LPI-EF: Schwere Beute in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende rückten Diebe in Sömmerda offenbar mit schwerem Gerät aus. Die Einbrecher durchtrennten zunächst den Zaun eines Firmengeländes in der Ehrhardtstraße. In der weiteren Folge stahlen sie zwei bis drei Tonnen Messingstangen aus einem Container und im Wert von etwa 15.000 Euro. Da die Täter vermutlich zum Abtransport mit einem Transporter oder Anhänger unterwegs gewesen waren, sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren