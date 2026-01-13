Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Schule

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in eine Erfurter Schule ein. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug zwei Glasscheiben von Zugangstüren. Anschließend verschafften sie sich Zutritt ins Gebäudeinnere. Dort begaben sie sich zu einem Kaffeeautomaten, brachen ihn mit Gewalt auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden an den Türen und dem Automaten wurde auf etwa 1.400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. (DS)

