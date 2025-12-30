PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15-jähriger Jugendlicher aus Erfurt vermisst

LPI-EF: 15-jähriger Jugendlicher aus Erfurt vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Seit Mittwoch (24.12.2025) wird der 15-jährige Michael Leon Wedemann aus Erfurt vermisst.

Der Vermisste kann wie folgend beschrieben werden:

   - scheinbares Alter circa 16 bis 18 Jahre
   - circa 180 bis 190 cm groß
   - schmale Statur
   - dunkle, kurze Haare
   - pinke "Hello Kitty"- Hose oder schwarze Hose
   - schwarze Jacke
   - schwarze Schuhe
   - schwarzer Rucksack

Wer hat Michael Leon Wedemann seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Te.: 0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0336042 entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:17

    LPI-EF: Autodiebe sind erfolglos, verursachen aber hohen Sachschaden

    Erfurt (ots) - Auf ein Wohnmobil hatten es erfolglose Diebe in der vergangenen Nacht in Erfurt abgesehen. Bereits am 21.12.2025 stahlen unbekannte Täter einen Fahrzeugschlüssel bei einem Einbruch in Erfurt. Heute nutzen die Diebe den Schlüssel schließlich gegen 00:30 Uhr und stahlen den dazugehörigen LKW in der Sondershäuser Straße. Die nun folgende kurze Flucht endete für die Diebe abrupt in der Straße Am Kanal. ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:58

    LPI-EF: Diebe stehlen mehrere Pakete

    Erfurt (ots) - Im Erfurter Norden hatten es unbekannte in der vergangenen Nacht auf Pakete abgesehen. Die Diebe brachen mit Gewalt in ein Conciergebüro in der Prager Straße ein. Sie stahlen im Tatzeitraum von gestern 18:00 Uhr bis heute Morgen circa 04:15 Uhr sechs Postsendungen. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 11:53

    LPI-EF: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

    Erfurt (ots) - In einem Erfurter Drogeriemarkt kam es gestern Nachmittag zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 49-jähriger Mann besuchte gegen 13:40 Uhr das Geschäft in der Bahnhofstraße. Er versteckte einen Rasierer in seiner Jacke und versuchte anschließend mit seiner Beute im Wert von knapp 15 Euro das Geschäft zu verlassen. Ein Angestellter beobachtete den Diebstahl und sprach den 49-Jährigen daraufhin an. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren