Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 15-jähriger Jugendlicher aus Erfurt vermisst

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit Mittwoch (24.12.2025) wird der 15-jährige Michael Leon Wedemann aus Erfurt vermisst.

Der Vermisste kann wie folgend beschrieben werden:

- scheinbares Alter circa 16 bis 18 Jahre - circa 180 bis 190 cm groß - schmale Statur - dunkle, kurze Haare - pinke "Hello Kitty"- Hose oder schwarze Hose - schwarze Jacke - schwarze Schuhe - schwarzer Rucksack

Wer hat Michael Leon Wedemann seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Te.: 0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0336042 entgegen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell