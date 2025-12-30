Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 15-jähriger Jugendlicher aus Erfurt vermisst
Erfurt (ots)
Seit Mittwoch (24.12.2025) wird der 15-jährige Michael Leon Wedemann aus Erfurt vermisst.
Der Vermisste kann wie folgend beschrieben werden:
- scheinbares Alter circa 16 bis 18 Jahre - circa 180 bis 190 cm groß - schmale Statur - dunkle, kurze Haare - pinke "Hello Kitty"- Hose oder schwarze Hose - schwarze Jacke - schwarze Schuhe - schwarzer Rucksack
Wer hat Michael Leon Wedemann seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Te.: 0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0336042 entgegen. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
