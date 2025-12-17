Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Erfurt (ots)

Zu erheblichen Beeinträchtigungen in Folge eines Verkehrsunfalls mit mehreren schwer verletzten Personen kam es heute Vormittag in Erfurt. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein 71-jähriger Wohnmobil-Fahrer gegen 10:00 Uhr von der Autobahnabfahrt Erfurt-Ost an einer Ampelkreuzung auf die Landesstraße in Richtung Erfurt abzubiegen. Eine 59-jährige Skoda-Fahrerin befuhr zeitgleich die Landesstraße von Erfurt in Richtung Klettbach. Sie übersah die rote Ampel und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Wohnmobils, sowie die Beifahrerin des Skodas, wurden durch den Aufprall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. (SO)

