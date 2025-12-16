PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Straußfurt

Landkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen kamen Polizei und Feuerwehr im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. In Straußfurt geriet ein Schuppen in der Straße der Jugend gegen 05:40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Im Zuge der Löscharbeiten war die Straße der Jugend in Richtung Walschleben für circa 90 Minuten vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

