Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung

Schilfa (ots)

Seit dem 09.12.25, 12:55 Uhr wird die 14 Jahre alte Marla Unbehau vermisst. Sie wurde letztmalig in Erfurt am Hauptbahnhof gesehen. Marla, die in Schilfa wohnt, kann wie folgt beschrieben werden: - scheinbares Alter 17 Jahre, - 1,70 m groß, schlanke Gestalt, - lange blonde Haare, - blaue Winterjacke mit Norwegeraufdruck, - weiße Fellohrhörer, - rosa Leggings, - hellbeige Sneaker. Personen die Angaben zu ihrem Aufenthalt machen können, werden gebeten sich bei der PI Sömmerda unter der Tel.Nr.: 0361-574325100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell