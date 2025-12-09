LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Erfurt (ots) - Gestern Vormittag konnte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Elektronikgeschäftes in Erfurt einen Trickbetrug verhindern. Unbekannte Täter gaben sich als "Prinz William" aus und täuschten eine 74-jährige Frau. Die Betrüger überzeugten die Geschädigte davon, bei einem "königlichen Gewinnspiel" gewonnen zu haben. Die Geschädigte sollte nun zunächst eine dreistellige Summe auf Prepaid-Geschenkkarten ...

