Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern wurden im Landkreis Sömmerda Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr stahlen Unbekannte die Kennzeichen eines Skodas, welcher im Gewerbepark in der Ortslage Dachwig abgestellt gewesen war. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei fahndet im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

