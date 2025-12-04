Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung des ID Nord vom 03.12.2025

Erfurt (ots)

Die Polizei Erfurt bittet um Mithilfe bei einer Vermisstensuche. Vermisst wird die 59-jährige Simone Dufft aus Erfurt. Frau Dufft ist ca. 1,65m groß, von schlanker Gestalt und hat kurze braune Haare. Bekleidet ist Frau Dufft mit einer langen schwarzen Hose und einem braunen, langärmligen Oberteil. Auf dem Oberteil befindet sich auf Höhe der Brust ein weißer Print "Courage".

Vermutlich ist Frau Dufft zu Fuß unterwegs. Letztmalig gesehen wurde sie am 03.12.2025 gegen 20:30 Uhr im Bereich Europaplatz in Erfurt.

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person nimmt die Polizei Erfurt unter Nennung des Aktenzeichens (0314685/2025) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (BB)

