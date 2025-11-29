PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baumaschine gestohlen - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 28.11.2025 zum 29.11.2025 wurde in der Ortslage Azmannsdorf, im Osten Erfurts, ein Radlader entwendet. Die Baumaschine vom Typ Komatsu WA70 war aufgrund eines Bauvorhabens ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum geparkt und wurde über Nacht durch Unbekannte entwendet. Der Radlader ist typisch gelb lackiert und hat anthrazitfarbene Teillackierungen. Der Zeitwert wird auf 18.000,- Euro geschätzt.

Die Absuche der umliegenden Ortschaften führte bisher nicht zum Auffinden der Baumsachine.

Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Gerätes machen können, werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0310703/2025 beim ID Süd zu melden. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

