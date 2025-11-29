Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verkehrsunfälle
Erfurt (ots)
Im Tagesverlauf des 29.11.2025 kam es im Bereich des Erfurter Südens zu einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Verkehrsunfällen. Insgesamt wurden 18 Ereignisse polizeibekannt, bei welchen es glücklicherweise lediglich zu Blechschäden kam. Sogenannte Parkrempler bildeten den Großteil der Einsätze ab. In insgesamt drei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher pflichtwidrig, so dass hier jeweils Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort einzuleiten waren. (MF)
