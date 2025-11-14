PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
Erfurt (ots)

Seit Freitag gegen 10:00 Uhr wird der 55-Jährige Rainer O. aus dem Helios-Klinikum in Erfurt vermisst, nachdem er die Einrichtung vermutlich eigenständig verlassen hatte.

Nach vorliegenden Informationen ist Herr O. auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen, welche er nicht mitführt. Eine akute gesundheitliche Gefährdung kann aus diesem Grunde nicht ausgeschlossen werden.

Der Vermisste ist schlank, ca. 1,75 Meter groß und hat kurze graue Haare. Bekleidet war er zuletzt unter anderem mit einer grau-schwarzen Jogginghose und Turnschuhen.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Die Zustimmung zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

