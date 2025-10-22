Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Angriff mit Weihnachtsbaum
Erfurt (ots)
Dienstagnachmittag wurde auf dem Erfurter Anger ein Lokalpolitiker angegriffen. Eine 51-jährige Frau geriet gegen 16:00 Uhr zunächst in einen Streit mit dem Mann, der einen Infostand betreute. In der weiteren Folge schlug sie ihn mit einem künstlichen Weihnachtsbaum. Der Politiker blieb unverletzt. Hinzugerufene Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die 51-Jährige ein. (SO)
